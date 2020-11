09.11.2020 | Hersteller

Hersteller

Neue Führungskräfte bei Quest

Quest Software, Anbieter von Systemmanagement-, Datenschutz- und Sicherheitssoftware, hat zwei neue Führungskräfte engagiert.

Bhagwat Swaroop

Quest Software, Anbieter von Systemmanagement-, Datenschutz- und Sicherheitssoftware, hat zwei neue Führungskräfte engagiert, die ab sofort wichtige Geschäftsbereiche leiten. Heath Thompson übernimmt die Rolle des President und General Manager in der kürzlich gegründeten Business Unit Information Systems Management (ISM), während Bhagwat Swaroop als President und General Manager das One Identity-Geschäft leiten wird. Quest konzentriere sich darauf, sein Portfolio unter der Leitung des im April 2020 ernannten CEO Patrick Nichols weiterzuentwickeln und zu erweitern, teilte der Anbieter mit. Thompson und Swaroop sollen wesentlich dazu beitragen, das aufgebaute Momentum im ISM- und One Identity-Geschäft fortzusetzen.

Thompson kann auf eine lange Karriere in der IT-Branche zurückblicken. Er hatte leitende Positionen unter anderem bei AudioEye, SANS Institute, Forcepoint, IBM, und Internet Security Systems inne. Auch Swaroop ist ein erfahrener Branchenkenner. Er hat seine strategischen Fähigkeiten als Manager beispielsweise bei Proofpoint, Symantec, NetApp, McKinsey und Intel unter Beweis gestellt.