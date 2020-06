19.06.2020 | Hersteller

NetApp plant die Übernahme von Spot, einem Anbieter für Kostenoptimierung in der Public Cloud. Gemeinsam wollen NetApp und Spot eine Lösung etablieren, durch die Kunden schnell mehr Anwendungen in der Public Cloud betreiben können. Die „As-a-Service“-Plattform von Spot für die kontinuierliche Optimierung von Rechen- und Speicherleistung funktioniert dabei sowohl für Unternehmensanwendungen klassischer IT-Kunden als auch für Cloud-native Workloads und Data Lakes. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen köntnen Kunden bis zu 90 Prozent ihrer Cloud-Ausgaben für Compute und Storage sparen, die in der Regel 70 Prozent der gesamten Kosten für die Cloud ausmachen würden, teilte NetApp mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

«In den Public Clouds von heute ist Geschwindigkeit der neue Maßstab. Allerdings stellen ungenutzte Ressourcen und Überprovisionierung ein erhebliches und zunehmendes Problem für Unternehmen dar, das die zunehmende Akzeptanz von Public Clouds bremst», so Anthony Lye, General Manager, Public Cloud Services bei NetApp.