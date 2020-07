01.07.2020 | Etail

NBB gibt Mehrwertsteuer-Senkung an Kunden weiter

Notebooksbilliger will die Mehrwertsteuersenkung über das gesamte Sortiment vollständig an die Kunden weitergeben.

Notebooksbilliger will die Mehrwertsteuersenkung über das gesamte Sortiment vollständig an die Kunden weitergeben. Auch vorbestellte oder teilgelieferte Aufträge würden automatisch mit der nun geltenden Mehrwertsteuer ausgeliefert, teilte der Etailer mit. Am 1. Juli starte zusätzlich die Black Week, die weitere Rabatte von bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Produkte biete.

«Gerade in dieser Zeit ist es notwendig, die digitale Transformation in der Gesellschaft noch stärker zu fördern. Wir wollen mit dem bewusst gewählten Start der Black Week an diesem Tag unseren Teil dazu beitragen, unseren Kunden in dieser herausfordernden Zeit mit attraktiven Angeboten zur Seite zu stehen», so NBB-Vorstandsvorsitzender Oliver Hellmold.