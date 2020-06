11.06.2020 | Hersteller

Hersteller

Myrna Soto verantwortet weltweite Strategie von Forcepoint

Forcepoint, ein Cybersecurity-Anbieter, hat Myrna Soto zum Chief Strategy and Trust Officer ernannt.

Forcepoint, ein Cybersecurity-Anbieter, hat Myrna Soto zum Chief Strategy and Trust Officer ernannt. In dieser neu geschaffenen Position ist Soto für die Vision, Strategie und Programme von Forcepoint sowohl aus wirtschaftlicher als auch technologischer Sicht verantwortlich. Sie leitet weltweit die Entwicklung und Umsetzung strategischer Initiativen. Zudem fungiert sie als Mitglied im Security Council des Unternehmens.

Soto bringt über 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft in der Security- und IT-Branche mit zu Forcepoint. Sie bekleidete zahlreiche Managementpositionen bei Fortune-500-Unternehmen wie American Express, Comcast oder MGM Resorts. Darüber hinaus gehört sie den Vorständen von CMS Energy/Consumers Energy, Spirit Airlines sowie Popular Inc. an und ist ein Governance and Board Leadership Fellow der National Association of Corp Directors.