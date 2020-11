25.11.2020 | Hersteller

Mostoller leitet Hamburg-Niederlassung von Microsoft

Nadine Mostoller verantwortet ab sofort die Leitung der Microsoft-Niederlassung in Hamburg. Damit folgt sie auf Thomas Mickeleit. In dieser Funktion berichtet sie direkt an Wolfgang Hoeffer, Senior Director Customer Success Unit. Für diese Aufgabe kann sie auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz im Bereich Customer Success und Support zurückgreifen.

Seit sieben Jahren ist die 42-Jährige in wechselnden Funktionen für Microsoft Deutschland tätig - zuletzt als Lead für Customer Success Account Management Territory. In ihrer neuen Rolle als Leiterin des Regional Office, das das Unternehmen im Sommer am neuen Standort in der Hamburger Neustadt eröffnet hat, soll sie den Wandel der Arbeitswelt für die Beschäftigten aktiv mitgestalten.