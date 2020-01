09.01.2020 | Hersteller

Hersteller

Mimecast übernimmt Segasec

Mimecast, Unternehmen für E-Mail- und Datensicherheit, übernimmt Segasec, einem Anbieter von Cyber- Bedrohungsschutz.

Mimecast-CEO Peter Bauer

Mimecast, Unternehmen für E-Mail- und Datensicherheit, übernimmt Segasec, einem Anbieter von Cyber- Bedrohungsschutz. Mit dieser Technologie könnten sich Kunden von Mimecast besser vor Angriffen schützen, bei denen gefälschte Webseiten und Domains für Credential Harvesting bei Kunden, Mitarbeitern, Partnern und Drittanbietern innerhalb ihrer Lieferketten genutzt werden, so der Hersteller. Hacker, die deren Marken als Köder verwenden, um ihre Angriffe zu starten, setzten diese ausgefeilten Techniken gegen Unternehmen aller Größen und Branchen ein. Mit der Übernahme von Segasec sei man in der Lage, mithilfe von maschinellem Lernen Schutz vor Brand Exploits zu bieten und potentielle Hacker in den frühesten Angriffsstadien zu identifizieren. Die Lösung wurde auch entwickelt, um eine Möglichkeit zu bieten, Phishing-Betrug oder Impersonifizierungsversuche im Internet aktiv zu überwachen, zu verwalten, zu blockieren und zu unterbinden. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Durch die Integration von Segasec in die E-Mail- und Web-Sicherheitsdienste von Mimecast könnten potentiell bösartige Domains schnell blockiert werden, was die Cyber-Resilienz von Mimecast-Kunden weiter verstärke. Die integrierte Lösungsplattform soll Unternehmen ermöglichen, eine umfassende Cybersicherheitsstrategie zu implementieren, die in der Lage ist, moderne Bedrohungen innerhalb und außerhalb des Perimeters zu bewältigen.