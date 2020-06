12.06.2020 | Distribution

Distribution

Mike Rakowski wird Director Service bei Also Deutschland

Eine der größten Wachstumschancen für Also ist die Entwicklung des Geschäftsmodells Service. Mike Rakowski soll jetzt das Geschäft für Also Deutschland vorantreiben.

Eine der größten Wachstumschancen für Also ist die Entwicklung des Geschäftsmodells Service. Derzeit verwaltet der Distributor nach eigenen Angaben insgesamt etwa 3,8 Millionen SEATs, direkt (etwa 1,9 Millionen) und indirekt (etwa 1,9 Millionen) über die Geschäftspartner im PaaS-Geschäft. Der Gesamtmarkt belaufe sich auf rund 100 Millionen SEATs, so dass allein hier ein enormes Potenzial vorhanden sei, teilte Also mit. Um diese Chancen optimal zu nutzen, wurde Mike Rakowski zum Director Service ernannt. Er soll für die Entwicklung dieses Geschäftsmodells innerhalb der Also Deutschland verantwortlich sein. In seiner Funktion soll er sich auf die Weiterentwicklung des Bereichs und der damit verbundenen Centers of Competence (Cybersecurity, Software & Cloud, Microsoft) konzentrieren.

Rakowski arbeitet eng mit Jan Bogdanovich, SVP Consumptional Business, zusammen. Er wird direkt an die deutsche Geschäftsführung berichten. Mike Rakowski ist seit 1998 bei Also tätig. In den letzten neun Jahren hat er als Head of BU Technology gemeinsam mit seinem Team den Auf- und Ausbau des Security- und Software-Geschäfts in Deutschland gestaltet.