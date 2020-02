20.02.2020 | Hersteller

Hersteller

Microsoft stärkt Partner-Netzwerk für Surface Hub 2S

Microsoft will das Partner-Netzwerk für Surface Hub 2S auf eine breitere Basis stellen und auch Partner aus dem AV-Bereich gewinnen. Für den Channel gibt es neue Anreize für die Vermarktung.

Robin Wittland, Director Business Group Surface bei Microsoft Deutschland

Mit dem digitalen Großbild-Device Surface Hub 2S und dem Service Microsoft Teams sollen Firmenkunden eine ganzheitliche Kollaborationslösung erhalten. Aufgrund der «hohen Nachfrage» will Microsoft das Partner-Netzwerk für Surface Hub 2S stärken und bietet Partnern entsprechende Angebote, um die Gesamtlösung zu vermarkten. Der Anbieter plant, sein Surface-Hub-Partner-Netzwerk gezielt zu erweitern und künftig auf eine breitere Basis zu stellen. «Wir verfolgen ein integriertes Geschäftsmodell. Hierfür sucht und fördert Microsoft künftig verstärkt solche Partner, die den Vertrieb von Surface Hub 2S in Kombination mit produktiver Software aus der Cloud wie Microsoft 365 und Microsoft Teams abrunden - sprich Kollaborations-Tools als ganzheitlichen Ansatz vertreiben wollen», so Jörg Kreykamp, Direktor Surface Commercial bei Microsoft Deutschland. «Gleichzeitig stärken wir bestehende Partner über gezielte Investitionen, Angebote und Schulungen.»

Neuerdings erhalten Reseller und Distributoren Rabatt auf die Hardware für den Eigengebrauch, wenn sie sich als Surface-Partner registrieren und an der aktuellen Training-Roadshow teilnehmen. Zudem gibt es Partnermeetings und Webinare speziell für Surface Hub 2S sowie ein Gold- und Silberprogramm, um Partnern individuelle Vorteile und Rabatte zur Verfügung zu stellen. Surface Hub 2S sei beispielsweise auch für AV-, Audio- oder Videopartner interessant, die sonst Meeting- oder Konferenzräume ausstatten, unterstreicht der Hersteller. «Mit Surface Hub 2S und Microsoft Teams erhalten Firmenkunden die perfekte Kombination für moderne Kollaboration in Unternehmen», so Robin Wittland, Director Business Group Surface bei Microsoft Deutschland.