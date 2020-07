07.07.2020 | Distribution

Michael Telecom vermarktet Content Cards

TK-Distributor Michael Telecom startet die Vermarktung von Gutscheinen und Content Cards.

TK-Distributor Michael Telecom startet die Vermarktung von Gutscheinen und Content Cards. Ab sofort werden neben den Schnelldrehern Netflix, iTunes oder Apple auch die Gutscheinkarten von Unternehmen wie beispielsweise IKEA oder Adidas vermarktbar sein. Somit habe jeder Händler die Möglichkeit, durch Produkterweiterung eine neue Form der Kundenansprache zu starten, teilte das Unternehmen mit. Neue Zielgruppen rückten durch eine Vielfalt an Produkten aus den Rubriken Gaming, Musik, Event, Mobilfunk und Dienstleistungen in den Fokus des Fachhändlers. Michael Telecom bietet Händlern zudem eigens zusammengestellte Marketing- und Verkaufspakete an.