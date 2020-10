14.10.2020 | Distribution

Distribution

Michael Telecom und Hanwha unterzeichnen Distributionsvertrag

TK-Distributor Michael Telecom und Hanwha Techwin Europe arbeiten künftig zusammen, um Systemintegratoren in ganz Deutschland zu unterstützen.

TK-Distributor Michael Telecom und Hanwha Techwin Europe arbeiten künftig zusammen, um Systemintegratoren in ganz Deutschland zu unterstützen. Die Vereinbarung bietet Systemintegratoren die Möglichkeit, das gesamte Portfolio an Wisenet-Produkten und -Lösungen über Michael Telecom zu beziehen. Dies umfasst eine Palette an analogen und IP-Videoüberwachungskameras, Aufzeichnungsgeräten und die Wave-Videomanagement-Software.

Hanwha Techwin ist eine Tochtergesellschaft der südkoreanischen Hanwha Corporation. Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst Sicherheitslösungen wie Netzwerk- und Analogkameras, Aufzeichnungssysteme, Videomanagementsoftware und Komprimierungstechnologie. Der Anbieter besitzt über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Kamera- und Bildverarbeitungstechnologie sowie eigener System-on-a-Chip (SoC)-Chipsätze. Das Unternehmen investiert aktuell besonders in KI-Technologie und Cybersicherheit, um Kunden intelligente Lösungen anbieten zu können. Unter seiner Marke Wisenet vertreibt Hanwha hochentwickelte Sicherheitssysteme.