02.06.2020

Michael Scheffler wird DACH-Chef von Varonis

Michael Scheffler ist neuer Country Manager für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa von Varonis

Michael Scheffler ist neuer Country Manager für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa von Varonis, Spezialist für datenzentrierte Cybersecurity. Zu seinen Hauptaufgaben gehören dabei die gezielte Verstärkung des Teams, der weitere Ausbau und die Vertiefung der Channel-Partnerschaften sowie spezielle, praxisrelevante Schulungen auch für Kunden, damit diese den maximalen Nutzen aus den eingesetzten Lösungen ziehen können.

Scheffler verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Bereich beratungsintensiver Security-Lösungen. So verantwortete er zuletzt als VP die Geschäftsentwicklung von Bitglass in der EMEA-Region und war davor in leitenden Positionen bei A10 Networks, Proofpoint, Websense (heute Forcepoint) und Clearswift tätig.