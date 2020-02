Meistgelesen auf ChannelObserver

17.02.2020 | Hersteller

Diese Nachrichten wurden auf ChannelObserver in der vergangenen Woche (10.02 bis 16.02) am häufigsten gelesen:

1. Ingram Micro startet Education-Plattform: 5 Milliarden Euro in 5 Jahren: Der Bildungspakt zielt auf den Auf- und Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen. Ingram Micro startet für diesen Milliarden-Markt eine Plattform.

2. Teamviewer: Die Schwäbische Erfolgsgeschichte geht weiter: Teamviewer hat den größten Tech-Börsengang seit dem Platzen der Dot-Com-Blase hingelegt. Was aktuell bei Teamviewer los ist, wie Analysten die Lage bewerten und was die Aktie macht.

3. Das sind die Top-Partner von Sage: Sage hat die 15 besten Business Partner im Rahmen eines Events mit dem Sage Winners Circle Award ausgezeichnet.

4. Mobilfunk-Messe MWC abgesagt: Die weltweit wichtigste Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Gefahr aus. Die Veranstalter sagten sie am Mittwochabend ab.

5. Riesen-Einbußen in Barcelona wegen MWC-Absage: Die Absage der weltweit wichtigsten Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona wegen der Coronavirus-Gefahr hat in Spanien für Verwunderung und Ärger gesorgt.