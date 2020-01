Meistgelesen auf ChannelObserver

13.01.2020 | Hersteller

Diese Meldungen wurden auf ChannelObserver in der vergangenen Woche am häufigsten gelesen: Unsere Top 5.

Diese Nachrichten wurden auf ChannelObserver in der vergangenen Woche (06.01 bis 12.01) am häufigsten gelesen:

1. Cancom tauscht Vorstandschef aus: Der IT-Dienstleister Cancom tauscht überraschend seinen Chef aus. Ein Nachfolger für Thomas Volk steht bereits fest.

2. Zweischneidiger IT-Boom in München: Erst Google, dann SAP: Zwei der Großen der IT-Welt haben angekündigt, ihre Präsenz in München auszubauen. Die IT-Wirtschaft boomt in München. Doch für manche wird das zum Problem.

3. Studie: So werben Firmen um neue Mitarbeiter: In Zeiten des Fachkräftemangels zeigen sich Arbeitgeber großzügig, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Der Dienstwagen hat überraschenderweise ausgedient.

4. Neue Etail-Regeln in Kraft getreten: In der Europäischen Union sind neue Verbraucherschutzregeln in Kraft getreten. Bei ernsten Verstößen drohen Händlern saftige Strafen.

5. Accenture übernimmt Cybersecurity-Services von Symantec: Accenture kauft Broadcom die Cybersecurity-Services-Abteilung von Symantec ab.