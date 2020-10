05.10.2020 | Retail

Media Markt wird Apple Service Provider

Media Markt und Saturn werden autorisierte Apple Service Provider in Deutschland und erweitern ihr Service- und Leistungsportfolio um iPhone-Sofortreparaturen mit Originalersatzteilen.

Media Markt und Saturn werden autorisierte Apple Service Provider in Deutschland und erweitern ihr Service- und Leistungsportfolio um iPhone Sofortreparaturen mit Originalersatzteilen von Apple sowie um den Plus-Schutz mit Apple Care. Bereits seit 2018 können Kunden ihre Smartphones bei den beiden Retailern an den so genannten Smartbars in den Märkten direkt vor Ort reparieren lassen. Dank der Zertifizierung als autorisierte Apple Service Provider kommen bei den iPhone-Sofortreparaturen ab sofort Originalersatzteile von Apple zum Einsatz. Ohne Terminvereinbarung und in der Regel innerhalb weniger Stunden sollen die Techniker die Geräte wieder einsatzbereit machen. Durch die Verwendung der Originalersatzteile bleibe zudem die Herstellergarantie erhalten.

Darüber hinaus erweitern die Flächenmärkte ihr Serviceangebot um den Plus-Schutz mit Apple Care. Dieser Geräteschutz kombiniert die Leistungen des reinen Apple Care Services mit weiteren Extras von MediaMarkt und Saturn, wie beispielsweise einer monatlichen Zahlweise, optionalem Diebstahlschutz und einem 50 GB iCloud Speicher.