McDonald wird EMEA President von Dell

Adrian McDonald wird neuer EMEA President bei Dell Technologies.

Adrian McDonald wird neuer EMEA President bei Dell Technologies. In dieser Position verantwortet er alle Geschäftsbereiche des Unternehmens in der Region Europa, Naher Osten und Afrika. Seine Ernennung ist Teil der organisatorischen Umstrukturierung, in deren Rahmen das Unternehmen seine Vertriebsstruktur unter eine einheitliche Führung stellt. So wurde in Deutschland kürzlich Stéphane Paté zum alleinigen Geschäftsführer ernannt, Doris Albiez verließ das Unternehmen. Dadurch entsteht eine Vertriebsorganisation mit einem Umsatz von 91 Milliarden US-Dollar unter der Leitung von Bill Scannell.

McDonald verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche, die er in einer Vielzahl von US-basierten, multinationalen und globalen Rollen gesammelt hat. Dank beruflicher Stationen in Mailand, Zürich, Johannesburg, Stockholm, Kopenhagen, Wien, Frankfurt und London kennt er sich bestens in der EMEA-Region aus. Er sieht die Digitalisierung als derzeitige Top-Priorität von Unternehmen in EMEA und unterstützt diese dabei, ihre digitale Transformation sowohl in wirtschaftlicher als auch technologischer Hinsicht erfolgreich umzusetzen.