21.01.2020 | Hersteller

Hersteller

Martin Gibbons wird Channel-Chef von Cohesity

Cohesity hat Martin Gibbons zum Head of Channel in der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) ernannt.

Cohesity, Anbieter von hyperkonvergenten Sekundärspeicherlösungen, hat Martin Gibbons zum Head of Channel in der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) ernannt. In seiner neuen Position soll er die Go-to-Market-Strategie von Cohesity in EMEA weiterentwickeln. Außerdem konzentriere er sich auf die zügige Entwicklung des Partner-Ökosystems und das Wachstum von Cohesity im europäischen Markt für Datenmanagement, teilte der Anbieter mit.

Vor seinem Eintritt bei Cohesity war Gibbons fünf Jahre lang als Distribution Channel Director EMEA für Commvault tätig. Er hatte dort weitere Positionen im Channel-Bereich inne, etwa die Leitung des britischen Programm-Managements. Davor arbeitete er bei Computer Associates sowie dem Distributor Computer 2000, einer ehemaligen Tochtergesellschaft von Frontline, und der Ilion Group.