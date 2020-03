31.03.2020 | Distribution

Mario Düll neuer Bereichsvorstand IT-E-Commerce bei Bechtle

Mario Düll übernimmt zum 1. April 2020 die neu geschaffene Stelle des Bereichsvorstands IT-E-Commerce Region DACH bei Bechtle.

Die Bechtle AG erweitert ihr Führungsteam mit Mario Düll. Der langjährige Geschäftsführer von Bechtle Direct in Deutschland sowie in der Schweiz übernimmt zum 1. April 2020 die neu geschaffene Stelle des Bereichsvorstands IT-E-Commerce Region DACH. In seiner neuen Funktion soll Düll die Aktivitäten der Direktvertriebssparte mit den beiden Marken Bechtle Direct und ARP länderübergreifend steuern sowie die Vernetzung von IT-E-Commerce- und Servicegeschäft weiter ausbauen.

Mario Düll ist seit 2001 bei Bechtle. Seit 2015 leitet er als Geschäftsführer zusätzlich die Aktivitäten von Bechtle Direct in der Schweiz. Als neuer Bereichsvorstand übernimmt Mario Düll die Verantwortung für die Umsetzung der Strategie für das IT-E-Commerce-Geschäft in der DACH-Region. Er ergänzt damit Thomas Jensen, der als Bereichsvorstand für das internationale Geschäft außerhalb DACH und der BeNeLux-Region sowie für die strategische Weiterentwicklung des E-Commerce-Geschäftsmodells von Bechtle verantwortlich zeichnet. Vor seinem Wechsel zu Bechtle war der Diplombetriebswirt 13 Jahre für Eastman Kodak im Vertrieb von Kopier- und Drucksystemen tätig.