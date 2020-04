21.04.2020 | Hersteller

Marc De Antoni wird Channel-Chef bei Jamf

Marc De Antoni wird Channel-Chef bei Jamf, einem Softwareanbieter für Apple-Gerätemanagement.

Marc De Antoni wird Channel-Chef bei Jamf, einem Softwareanbieter für Apple-Gerätemanagement. Das Unternehmen baue sein Channel-Management nach der Akquisition von ZuluDesk im letzten Jahr aus. De Antoni ist dafür verantwortlich, das Wachstum von Jamf in EMEIA weiter voranzutreiben und dafür den Channel- und Partnerbereich ausbauen, teilte der Anbieter mit.

Vor dem Wechsel zu Jamf verantwortete er als Managing Partner das Geschäft von Moreval, einem niederländischen Business-Partner von Dropbox. Zuvor war er als Head of Channel Sales bei dem Cloud-Anbieter selbst für dessen Partner- und Vertriebs-Strategie zuständig, dazu gehörte unter anderem die Eröffnung einer neuen BeNeLux-Niederlassung in Amsterdam für Dropbox. Außerdem war De Antoni in Vertriebs-Rollen bei Canon und Microsoft beschäftigt.