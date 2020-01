07.01.2020 | Hersteller

Hersteller

Mackintosh wird Channel-Chef von Juniper

Netzwerk-Spezialist Juniper Networks ernennt Gordon Mackintosh zum neuen globalen Vice President of Channel and Virtual Sales.

Netzwerk-Spezialist Juniper Networks ernennt Gordon Mackintosh zum neuen globalen Vice President of Channel and Virtual Sales. In seiner neuen Funktion verantwortet Mackintosh die Partner-Strategie von Juniper. Ziel sei es, in enger Zusammenarbeit mit den Channel-Partnern das breite Juniper Portfolio an KI-gesteuerten, Cloud-basierten Unternehmenslösungen und Managed Services-Angeboten zu vertreiben und dadurch den Umsatz von Juniper und seinen Partnern zu erhöhen, teilte der Anbieter mit.

Mackintosh war zuvor bis November in gleicher Position bei Extreme Networks beschäftigt. Davor war er in verschiedenen Positionen bei Cisco Systems angestellt.