25.05.2020

Lucy Security sucht weitere Partner für Deutschland

Das Schweizer Unternehmen Lucy Security möchte sein Partnergeschäft in Deutschland ausbauen. Fünf Partner sind in Deutschland bereits dabei.

Palo Stacho, Mitgründer von Lucy Security

Das Schweizer Unternehmen Lucy Security AG ist mit 10.000 Installationen und rund 22 Millionen geschulten Nutzern nach eigenen Angaben weltweit einer der größten Anbieter von IT-Security-Awareness-Trainings. Ab sofort will sich das Unternemen auf den deutschen Mark fokussierent: Der Anbieter möchte sein Partnergeschäft in Deutschland ausbauen und neue Partner gewinnen. Momentan sind hvs consulting, BWG Systemhaus, Code and Concept, SHD und AXSOS bereits als Partner von Lucy gelistet. »Der Verkauf unserer Standard-Softwareplattform zu IT-Security-Awareness-Trainings hat sich in Deutschland zwischen 2018 und 2019 vervierfacht», sagt Palo Stacho, Mitgründer von Lucy Security. «Vor allem mittelständische Unternehmen, Versicherungen und Firmen in der Healthcare-Branche, aber auch Behörden und Banken nutzen unsere Lösungen.» Zum Beispiel Bosch greife auf die Schulungsmodule von Lucy Security zurück.

Mit Awareness-Trainings von Lucy sollen Mitarbeiter auf einer Lernplattform geschult und informiert werden. Außerdem können Unternehmen über diese Plattform die fiktive Rolle eines Angreifers übernehmen. Regelmäßige Angriffssimulationen sollen Mitarbeitern zudem dabei helfen, ihre Sensibilität für Cybersecurity zu schulen und zu erhöhen.