18.02.2020 | Hersteller

Distribution

LG und Littlebit schließen Vertriebs-Partnerschaft für die Schweiz

LG Electronics baut sein Partner-Netzwerk für den Schweizer Markt aus: Zu diesem Zweck wächst das Distributions-Netzwerk vor Ort um Littlebit Technology.

Senior Key Account Manager Timo White

Die Monitore der Display-Spezialisten von LG Electronics für den Schweizer Markt sind seit kurzem auch über den Distributor Littlebit Technology erhältlich. Der IT-Anbieter verstärkt damit das Vertriebsnetz in der Schweiz, zu dem auch die langjährigen Partner Ingram Micro und Also gehören. „IT-Anwender in der Schweiz erwarten im beruflichen wie im privaten Umfeld Höchstleistung von ihren Produkten. Unser Line-up an Office-, Profi- sowie Gaming-Displays liefert genau diese starke und verlässliche Performance“, so LG-Marketingchef Frank Sander.

Um den Schweizer Markt gezielt bedienen zu können, steht Senior Key Account Manager Timo White ab sofort als dedizierte Kontaktperson für lokale Partner zur Verfügung. White bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Sales-Bereich mit und ist bereits seit 2009 für LG Electronics tätig. «Ein breit aufgestelltes Partner-Netzwerk ist für uns extrem wichtig, um den Markt angemessen bedienen zu können. Deshalb freuen wir uns sehr über den Schulterschluss mit Littlebit Technology, die als offizieller Distributor die Monitore von LG noch mehr Kunden zugänglich machen».