01.04.2020 | Distribution

Distribution

Komsa: Urbon löst Uwe Bauer als CEO ab

Überraschender Wechsel an der Spitze von TK-Distributor Komsa: Pierre-Pascal Urbon wird ab 1. Mai 2020 neuer Vorstandsvorsitzender und löst damit Uwe Bauer ab.

Überraschender Wechsel an der Spitze von TK-Distributor Komsa: Pierre-Pascal Urbon wird ab 1. Mai 2020 neuer Vorstandsvorsitzender und löst damit Uwe Bauer ab. Von 2005 bis 2018 war der heute 49-jährige bei der SMA Solar Technology AG tätig, seit 2006 als Vorstand, ab 2011 als Vorstandssprecher. Bis 2005 war Urbon viele Jahre in der M&A-Beratung tätig. 2019 machte er ein Sabbatical. Uwe Bauer, bisher CEO und Vertriebsvorstand in Personalunion, soll sich künftig als Vorstand auf den umsatzstarken B2C-Vertrieb konzentrieren.

Ab 1.Mai setzt sich der Komsa-Vorstand wie folgt zusammen: Pierre-Pascal Urbon (CEO/CFO), Uwe Bauer (Vertrieb Konsumenten B2C) und Steffen Ebner (Vertrieb Geschäfts- und Industriekunden B2B), Sven Mohaupt (Repair/Logistics/Services) und Katrin Haubold (Personal). Der bisherige Finanzvorstand Torsten Barth berichtet zukünftig an den CEO. Komsa erzielt mit 1.450 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro.