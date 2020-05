14.05.2020 | Hersteller

Klink wird Senior Channel Sales Manager bei Quest Software

Quest Software hat Alexander Klink als Senior Channel Sales Manager für den Bereich Microsoft Platform Management engagiert.

Quest Software, Anbieter von Systemmanagement-, Datenschutz- und Sicherheitssoftware, hat Alexander Klink als Senior Channel Sales Manager für den Bereich Microsoft Platform Management engagiert. In dieser neu geschaffenen Position zeichnet Klink verantwortlich für das Partnergeschäft mit Plattform-Management-Produkten in Deutschland und Zentraleuropa. Sein Ziel sei es, seine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Partnern zur weiteren erfolgreichen Umsetzung der Channel-First-Strategie von Quest Software einzubringen, teilte der Anbieter mit.

Klink kommt von One Identity, wo er in den abgelaufenen fünf Jahren für das Professional-Services-Geschäft in Zentraleuropa verantwortlich war. Seine Laufbahn führte ihn zudem in verschiedenen Positionen unter anderem zu Unisys und Dell. Quest Software ist für Klink kein Neuland, war er doch bereits 2001 im Presales für das Unternehmen tätig.