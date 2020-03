09.03.2020 | Distribution

Klein wird Director Global Computing Components bei Tech Data

Tech Data Europe ernennt Thomas Klein zum neuen Director GCC für die DACH-Region. Damit ist er für das Komponentengeschäft des Broadliners in dieser Region verantwortlich. Klein gehört seit über 30 Jahren der IT-Branche an und hat sich bereits früh auf das Komponenten-Geschäft spezialisiert. Zu seinen Stationen zählen unter anderem NEC, MSC Gleichmann und die MSC Technologies GmbH, die von Avnet im Jahr 2013 übernommen wurde. Zuletzt verantwortete der Manager dort als VP Customer Management & Business Development die Region EMEA.

«Mit Thomas Klein gewinnen wir den Experten, mit dem wir in unserem GCC-Bereich das geplante Wachstum realisieren können. Seine langjährige Expertise, sein hervorragendes Channel-Knowhow und seine Vernetzung in der Komponenten-Branche werden die Grundlage dafür sein», so Michael Dressen, Senior VP & Regional Managing Director der Tech Data DACH.