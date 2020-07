29.07.2020 | Hersteller

Hersteller

Kläger wird Geschäftsführer von SAP Deutschland

Alexander Kläger übernimmt als Geschäftsführer von SAP Deutschland die Verantwortung für die Vertriebsorganisation im Land.

Alexander Kläger übernimmt als Geschäftsführer von SAP Deutschland die Verantwortung für die Vertriebsorganisation im Land. Er folgt auf Dr. Daniel Holz, der SAP auf eigenen Wunsch verlässt. Kläger ist seit 2012 bei SAP in verschiedenen Führungsrollen tätig. Zuletzt war er Chief Operating Officer und Head of Cloud für die Region Mittel und Osteuropa (MEE). In dieser Funktion verantwortete er den strukturellen Aufbau, die Steuerung der internen Organisation, die Optimierung geschäftsrelevanter Prozesse und das gesamte Cloud-Geschäft in MEE.

Zuvor gehörte er sechs Jahre der Geschäftsleitung von SAP Deutschland an, wo er den Vertrieb für die Prozess-, Konsumgüter- und Services Industrie verantwortete.