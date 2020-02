18.02.2020 | Distribution

Systemhäuser

Jürgen Stauber übernimmt Leitung der DACH-Region bei Rackspace

Der Technologiedienstleister Rackspace will mit der Ernennung Staubers die strategische Bedeutung des DACH-Marktes hervorheben.

Der Technologiedienstleister Rackspace hat Jürgen Stauber zum General Manager für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) ernannt und will damit die Region als strategischen und grundlegenden Wachstumsbereich hervorheben. Stauber leitet dabei das Team vom Münchener Büro aus. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche und kommt von der IT-Beratungsfirma DXC Technology, bei der er als Director Industries tätig war. Weitere Stationen führten ihn zu Unternehmen wie Hewlett Packard, Computacenter und GE Capital IT Solution/CompuNET.

«Das exponentielle Wachstum der Cloud-Technologie in der DACH-Region bedeutet für Unternehmen, dass es für sie noch entscheidender ist, Zugang zum richtigen Support und hochwertigen Managed Services zu haben», sagt Jürgen Stauber. «Und hier sind eindeutig die Kompetenz und das Fachwissen entscheidend, nicht die Größe des Providers.»