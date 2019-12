18.12.2019 | Hersteller

Jörg Hesske startet bei Elastic

Der ehemalige NatApp- und VMware-chef Jörg Hesske startet als Area Vice President für Zentral- und Osteuropa beim Suchmaschinen-Anbieter Elastic.

Jörg Hesske

Jörg Hesske ist nun neuer Area Vice President für Zentral- und Osteuropa bei Elastic. Hesske bringt jahrzehntelange Branchenerfahrung durch seine früheren Positionen als Vice President für Deutschland, Österreich und der Schweiz bei NetApp und als Country Manager bei VMware mit. Alex Picker, der neben Hesske ebenfalls im neuen Münchner Büro von Elastic seinen Sitz hat, wurde zum Senior Director of Channel & Alliances ernannt, um die Leitung des Partnermanagements in der gesamten EMEA-Region zu übernehmen. Bis vor kurzem arbeitete er bei Cloudera, wo er für den Geschäftsbereich Channel & Allianzen in der EMEA-Region verantwortlich war. Davor war Picker in verschiedenen Funktionen im direkten und indirekten Vertrieb bei AWS, VCE und Red Hat tätig.

Elastic ist eine Suchmaschine. Als Entwickler des Elastic Stacks (Elasticsearch, Kibana, Beats und Logstash) erstellt Elastic selbstverwaltete und SaaS-Angebote, die Daten in Echtzeit und im großem Maßstab liefern für Anwendungsfälle wie Application Search, Site Search, Enterprise Search, Logging, APM, Metrics, Security oder Business Analytics.