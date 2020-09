10.09.2020 | Hersteller

IT-Ausfall in Düsseldorfer Uniklinik



Ein Ausfall des IT-Systems am Düsseldorfer Uniklinikum hat Spezialisten für Cybercrime auf den Plan gerufen. «Es gibt Anhaltspunkte, die auf strafrechtlich relevantes Verhalten hindeuten», sagte ein Sprecher der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentralstelle für Cybercrime am Donnerstag. Die Prüfung des Vorfalls auf einen kriminellen Hintergrund habe aber gerade erst begonnen. Um 3 Uhr nachts war das Computer- und Informationssystem des Uniklinikums am Donnerstag weitgehend ausgefallen. Notoperationen würden noch durchgeführt, Patienten mit verschiebbaren Terminen sollten die Klinik nicht aufsuchen, teilte das Klinikum auf seiner Webseite mit. Die Notaufnahme sei derzeit geschlossen. Wie lange der Ausfall noch andauere, lasse sich noch nicht abschätzen, hieß es am Nachmittag. Betroffen waren zwischenzeitlich auch Telefone und E-Mails, die Telefonverbindungen seien aber wieder intakt, so ein Sprecher.

Das Patientenorganisationssystem sei ebenfalls von dem Ausfall betroffen und stehe nur eingeschränkt zur Verfügung. «Wir versuchen, unsere Patienten optimal zu versorgen», so der Kliniksprecher. «Im Ernstfall sollten Patienten umliegende Krankenhäuser aufsuchen», betonte er. Ein Feuerwehrsprecher sagte, dass Rettungswagen das Klinikum derzeit nicht mehr ansteuerten. (dpa)