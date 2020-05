29.05.2020 | Distribution

Distribution

Ingram Micro verschiebt Solution Summit

Ingram Micro verschiebt den für 14. und 15. September 2020 geplanten Solution Summit auf Herbst 2021.

Ingram-Deutschlandchef Alexander Maier

Ingram Micro verschiebt den für 14. und 15. September 2020 geplanten Solution Summit auf Herbst 2021. Das neue Branchenevent ist als zweitägiger Kongress angelegt und setzt vor allem auf die Unterstützung und Weiterbildung der spezialisierten Systemhauspartner in der Digitalen Transformation. Die Premiere des Solution Summit findet nun nicht wie geplant am 14. und 15. September 2020, sondern im Herbst 2021 statt. Der genaue Termin werde noch bekannt gegeben, teilte der Broadliner am Freitag mit.

«Die große Resonanz auf Herstellerseite gepaart mit einem ebenso regen Interesse auf Kundenseite haben uns darin bestätigt, dass wir zukünftig mit dem Solution Summit auf ein neues Kongressformat setzen, das voll auf die Bedürfnisse unserer Partner in der Digitalen Transformation zugeschnitten ist», so Ingram-Deutschlandchef Alexander Maier. «Wir haben bereits viel Herzblut in Konzept und Inhalte gesteckt. Angesichts der aktuellen Informationen und Restriktionen rund um Großveranstaltungen sehen wir die Verschiebung des Events auf nächstes Jahr als einzige Option. Der Solution Summit kann nur dann sein volles Potential entfalten, wenn wir ihn als Präsenzveranstaltung durchführen. Parallel werden wir jedoch unsere Kunden und Partner auf dem Weg bis September 2021 durch umfangreiche digitale Angebote begleiten.»