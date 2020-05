28.05.2020 | Distribution

Ingram Micro unterstützt auf Weg zum Managed Service Provider

Über seinen Cloud-Marketplace bietet Ingram Micro seinen Fachhandelspartnern nun alle notwendigen Serviceleistungen, um das Geschäftsfeld IaaS erfolgreich zu erschließen.

Eric Gitter

Über seinen Cloud-Marketplace bietet Ingram Micro seinen Fachhandelspartnern nun alle notwendigen Serviceleistungen, um das Geschäftsfeld IaaS (Infrastructure-as-a-Service) erfolgreich zu erschließen. Insbesondere Reseller aus dem kleinen und mittleren Marktsegment profitierten von den Whitelabel-Angeboten, indem sie sich die benötigten Kompetenzen einfach dazubuchen könnten, so der Broadiner in einer Mitteilung. Angesichts der steigenden Komplexität von ITK-Infrastrukturen gelten insbesondere Managed Services als das Geschäftsmodell der digitalen Zukunft. Auf dem Cloud-Marketplace finden Fachhandelspartner ab sofort eine Übersicht an IaaS-Serviceleistungen, auf die sie für die unkomplizierte Weiterentwicklung zum Managed Service Provider zurückgreifen könnten, ohne in eigene Ressourcen investieren zu müssen. Liegen dem Fachhandelspartner bereits entsprechende Anfragen vor, kann er die jeweils benötigten IaaS-Services - vom Presales-Consulting über die Implementierung bis hin zum laufenden technischen Support - direkt beim IaaS-Team buchen und als Whitelabel-Leistungen unter seinem Namen vermarkten und abrechnen.

«Insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen fällt es schwer, mit dem rasanten Tempo der Digitalisierung mitzuhalten. Maßgeschneidert und kosteneffizient, können skalierbare, flexible und sichere Lösungen aus der Cloud die Leistungsfähigkeit maßgeblich erhöhen. Doch häufig fehlt es an Know-how und technischen Ressourcen für den Schritt zu hybrider oder komplett cloudbasierter Infrastruktur», so Eric Gitter, Executive Director Cloud, Security & Software, Ingram Micro Deutschland.