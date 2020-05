20.05.2020 | Distribution

Ingram Micro nimmt Arbeit an den Standorten wieder auf

Seit März 2020 wird an allen Office-Standorten von Ingram Micro Deutschland aus dem Homeoffice gearbeitet. Jetzt soll stufenweise der Weg zurück in den Büroalltag starten.

Ingram-Deutschlandchef Alexander Maier

Seit März 2020 wird an allen Office-Standorten von Ingram Micro Deutschland aus dem Homeoffice gearbeitet. Anfang Juni 2020 soll nun stufenweise unter Einhaltung höchster Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen der Weg zurück in den Büroalltag starten. Im Vordergrund stünden dabei die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gepaart mit der zuverlässigen Fortführung des Geschäfts, teilte der Broadliner mit. Die Belegschaft soll abhängig von der persönlichen Situation und den geschäftlichen Anforderungen in drei Gruppen aufgeteilt werden. Die Gruppen arbeiten wechselweise aus dem Office und dem Homeoffice. Externe Besucher sind bis auf Weiteres an den Standorten nicht zugelassen. Die aktuelle Planung ist auf sechs Wochen angelegt, danach soll unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung sowie der gesetzlichen Vorgaben der Büroalltag in annähernd gewohnter Form wieder aufgenommen werden.

«Unser Team meistert deutschlandweit mit großem Engagement, Leistungswillen und anhaltender Kommunikationsbereitschaft die Herausforderung der flächendeckenden Arbeit aus dem Homeoffice hervorragend. Gerade in diesen Wochen der Unsicherheit ist es umso wichtiger, dass unter Berücksichtigung der Sicherheit und Gesundheit unseres Teams der enge Austausch mit Herstellern und Kunden nie abreißt, um unser Angebot nach den Bedürfnissen des Marktes zu gestalten und gemeinsam erfolgreich unser Geschäft zu gestalten», so Ingram-Deutschlandchef Alexander Maier.