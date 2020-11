10.11.2020 | Distribution

Distribution

Ingram Micro ist neuer Vertriebspartner von Bang & Olufsen

Bang & Olufsen hat Ingram Micro als neuen Vertriebspartner in Europa benannt.

Renke Krüger

Bang & Olufsen hat Ingram Micro als neuen Vertriebspartner in Europa benannt. Die Allianz erstreckt sich auf das Firmenkundengeschäft und den Verkauf in Läden, die mehrere Marken vertreiben. Sie sei Teil der Bemühungen von Bang & Olufsen, um die Präsenz und Leistungsfähigkeit in diesen Absatzkanälen zu stärken, teilte Ingram mit. In den letzten Monaten habe der Hersteller seine europäische Organisation mit neuen Möglichkeiten im Multibrand- und B2B-Bereich ausgestattet, um die Leistung in diesen Kanälen zu verbessern.

«Die Stärke, die Größe, die Beziehungen und die Expertise von Ingram Micro in den Bereichen Unterhaltungselektronik und B2B passen zu den Wachstumszielen von Bang & Olufsen, so dass dies der richtige Zeitpunkt ist, das Geschäft gemeinsam anzugehen», so Renke Krüger, EMEA Director Peripherals bei Ingram Micro.