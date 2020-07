15.07.2020 | Distribution

Ingram Micro Cloud gewinnt Microsoft-Award

Ingram Micro Cloud ist Microsoft Partner of the Year in der Kategorie «Indirect Provider 2020».

Nimesh Davé, Executive Vice President, Ingram Micro Cloud

Ingram Micro Cloud ist Microsoft Partner of the Year in der Kategorie «Indirect Provider 2020». Das Unternehmen wurde auf globaler Ebene unter den Top-Microsoft-Partnern für seine Implementierung von innovativen Kundenlösungen auf Basis der Microsoft-Technologie ausgezeichnet. Mit den Awards werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche Microsoft-basierte Lösungen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Auszeichnungen werden in mehreren Kategorien vergeben, die Preisträger wurden aus mehr als 3.300 eingereichten Nominierungen aus über 100 Ländern weltweit ausgewählt.

«Wir sind stolz darauf, unseren Partnern im komplexen Cloud Business mit Microsoft einen einfachen, klaren Weg zum Erfolg zu bereiten», so Nimesh Davé, Executive Vice President, Ingram Micro Cloud.