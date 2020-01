07.01.2020 | Hersteller

IBM ernennt neuen DACH-Chef

Gregor Pillen wird neuer DACH-Chef und Vorsitzender der Geschäftsführung von IBM Deutschland.

Gregor Pillen

Gregor Pillen wurde von IBM zum General Manager für den Raum Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) ernannt. Ein Schwerpunkt von ihm werde sein, Unternehmen in den deutschsprachigen Märkten dabei zu unterstützen, ihre Digitalisierung durch den Einsatz von Cloud- und KI-Lösungen zu beschleunigen. Er folgt damit auf Matthias Hartmann, der als CEO zur Techem Gruppe wechselt.

Pillen war in den vergangenen zwei Jahren General Manager des europäischen Beratungsgeschäfts von IBM. Von 2015 bis 2017 leitete er das Beratungsgeschäft für IBM Services in China, Hongkong und Taiwan. Zuvor war er unter anderem als Geschäftsführer von IBM Deutschland für den Beratungsbereich verantwortlich. Zu IBM kam er m Jahr 2002 im Rahmen der Übernahme von PricewaterhouseCoopers Consulting, wo er zuvor zwölf Jahre in verschiedenen Management-Positionen tätig war. Die Ernennung von Pillen zum Vorsitzenden der Geschäftsführung von IBM Deutschland ist abhängig von seiner Wahl durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft, der für den 13. Januar 2020 einberufen wurde.