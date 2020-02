25.02.2020 | Hersteller

Huber wird Vertriebsleiter für die DACH-Region bei Cohesity

Cohesity hat Wolfgang Huber zum Head of Business Development für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) ernannt. Von München aus verantwortet er das Marktwachstum der Software des Unternehmens im deutschsprachigen Raum. Durch Cohesity können Unternehmen ihre Daten in firmeninternen, Cloud- und Edge-Umgebungen sichern und verwalten. Vor seinem Eintritt bei Cohesity war er fast drei Jahre lang Senior Regional Sales Director bei Cloudera. Hier war er für Management, Support und Geschäftsentwicklung des Vertriebsteams in Mitteleuropa verantwortlich. Zuvor arbeitete er als Regional Director für Mittel- und Osteuropa bei Simplivity.