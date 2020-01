27.01.2020 | Hersteller

Huber wird Channel & OEM Sales Director bei Nutanix

Thomas Huber verantwortet ab sofort die Channel-Organisation und OEM-Partnerschaften bei Nutanix in Deutschland und Österreich. Einen besonderen Schwerpunkt will der neue Sales Director dabei auf die Unterstützung der Partner bei der Transformation ihres Geschäftsmodells in Richtung Services legen. Außerdem soll er die Zusammenarbeit mit den Distributoren in Deutschland und Österreich verstärken.

Huber wechselt zu Nutanix von Trend Micro, wo er als Channel Director das Partnergeschäft des IT-Sicherheitsanbieters in Deutschland leitete. Zuvor war er beim Distributor Arrow ECS Deutschland als Director Sales Germany tätig. Zu den weiteren Stationen seiner beruflichen Laufbahn gehören leitende Positionen im Vertrieb und Partnergeschäft bei Citrix Systems und VMware. Er berichtet an Cyril VanAgt, Senior Director Channel Sales EMEA bei Nutanix.