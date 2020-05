28.05.2020 | Hersteller

HPE unterstützt Bechtle im internationalen Geschäft

Bechtle erhält in der Zusammenarbeit mit Hewlett Packard Enterprise (HPE) zusätzliche Unterstützung im Geschäft mit internationalen Kunden.

Michael Guschlbauer

Bechtle erhält in der Zusammenarbeit mit Hewlett Packard Enterprise (HPE) zusätzliche Unterstützung im Geschäft mit internationalen Kunden. Als «HPE Partner Ready Platinum Partner» mit Know-how in der länderübergreifenden Bereitstellung von HPE-Technologien sei man eines der ersten Unternehmen weltweit, das vom Zugang zu erweiterten Leistungen von HPE für internationale und globale Projekte profitiere, teilte das Systemhaus am Donnerstag mit. Als einer von wenigen HPE Partner Ready Platinum und Gold-Partnern sei man Teil einer Initiative, mit der der Hersteller die Zusammenarbeit in mehreren Ländern würdige und gezielt ausbaue.

«Erstklassige Lösungen für internationale Technologiebeschaffung und -bereitstellung gewinnen für unsere gemeinsamen Kunden in einer globalen Wirtschaftswelt immer mehr an Bedeutung», sagt Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services, Bechtle AG.