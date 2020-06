19.06.2020 | Hersteller

HPE-Chef Neri: «Ich wurde positiv auf Corona getestet»

Mit schlechten Nachrichten hat sich Antonio Neri auf Social Media zu Wort gemeldet: Der HPE-Chef wurde positiv auf Corona getestet. «Ich habe schlechte persönliche Nachrichten zu verkünden. Ich wurde positiv auf Corona getestet. Die gute Nachricht ist, dass ich mich wieder viel besser fühle. Ich werde jetzt mit Business-as-usual fortfahren und meine Quarantäne im Home Office fortsetzen», so Neri am Mittwoch per Twitter. In einem weiteren Tweet bekräftigte der HPE-Chef, dass die hauseigene Messe HPE Discover wie geplant in der nächsten Woche stattfinden soll.

Wie bereits angekündigt, findet die HPE Discover in der nächsten Woche als virtuelles Event statt. Die Keynote von Antonio Neri ist für Dienstag, den 23. Juni geplant. Die Discover ist für die weltweiten HPE-Partner die wichtigste Jahresveranstaltung des Herstellers.