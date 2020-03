02.03.2020 | Hersteller

Hersteller

Heuer übernimmt die Leitung des DACH-Geschäfts von Proofpoint

Cybersecurity-Spezialist Proofpoint hat Michael Heuer zum neuen Vice President DACH berufen.

Cybersecurity-Spezialist Proofpoint hat Michael Heuer zum neuen Vice President DACH berufen. Heuer verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Telekommunikations-, IT- und Cybersecurity-Branche. Bevor er zu Proofpoint kam, bekleidete Heuer leitende Positionen bei UUNET-Worldcom, BT, Akamai, Acquia und zuletzt bei Mimecast. «Wir haben in den vergangenen Jahren unser Geschäft in der gesamten EMEA-Region stark ausgebaut und uns dabei einen sehr guten Ruf im Bereich Cybersecurity erarbeitet. Dies trägt in hohem Maße dazu bei, hochqualifizierte neue Mitarbeiter zu gewinnen», erklärt Martin Mackay, Senior Vice President, EMEA von Proofpoint.