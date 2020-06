25.06.2020 | Distribution

Distribution

Herweck will IT-Resellern den Mobilfunk-Einstieg erleichtern

TK-Distributor Herweck will interessierten Resellern mit dem Hero-Portal einen einfachen Einstieg in die Mobilfunkbranche ermöglichen.

Herweck will IT-Resellern den Einstieg in den Mobilfunkmarkt erleichtern

TK-Distributor Herweck will interessierten Resellern mit dem Hero-Portal einen einfachen Einstieg in die Mobilfunkbranche ermöglichen. Das 360-Grad-Tool zur Vermarktung von Smartphones und Tarifen führender Anbieter richtet sich neben Mobilfunkfachhändlern, Stromvermarktern, Smartphone-Reparaturservices sowie Homesellern insbesondere an IT-Fachhändler und Systemhäuser, für die sich aufgrund des Portals enorme Geschäftspotenziale ergeben würden, teilte das Unternehmen mit. Das Tool überzeuge durch eine intuitive Bedienbarkeit und ein übersichtliches Portfolio. Sämtliche Lösungen und Tarife lassen sich über die einheitliche Eingabemaske unkompliziert bestellen und vertreiben.

Nach kostenloser Registrierung könnten Kunden Netze und Hersteller einsehen, ihre Wunschmarge einstellen und ihre Preise einheitlich gestalten. Partner profitierten von einer hohen Transparenz sowie attraktiven Provisionen und Einkaufspreisen. Der Zeitpunkt der Provisionsauszahlung kann flexibel bestimmt werden, die Abrechnung erfolgt wahlweise monatlich, wöchentlich oder täglich. Das Portal wird von Telexa, einem Tochterunternehmen der Herweck AG, betrieben. Das Angebot soll weiter ausgebaut werden aus. Ab sofort können Mobilfunkfachhändler beispielsweise auch Stromtarife von Sparstrom vertreiben.