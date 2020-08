20.08.2020 | Distribution

Herweck schließt Distributionsvertrag mit AudioCodes

TK-Distributor Herweck ergänzt sein Sortiment um die Produkte von AudioCodes.

TK-Distributor Herweck erweitert sein Portfolio im Bereich ITK-Sicherheit. Durch die Kooperation mit dem Hersteller AudioCodes stellt Herweck ITK-Systemhäusern und Fachhändlern ab sofort ein breites Spektrum an All-IP-Lösungen, Telefonie-Gateways und Session Border Controllern zur Verfügung. Im Zuge der Digitalisierung spielten Themen wie Standortvernetzung, Unified Communications und der zunehmende Einsatz von Cloud-Funktionen eine entscheidende Rolle. Dabei rücke auch das Thema Security in der IP-Sprachübertragung mehr und mehr in den Vordergrund, begründet der Distributor den Schritt.

«Das Zusammenwachsen von Sprach- und IT-Netzen sowie die zunehmende Integration von Cloud-Services stellt auch neue Anforderungen an die Sicherheit von Schnittstellen und Datenverbindungen. Wir freuen uns, dass wir mit AudioCodes einen der weltweit führenden Anbieter für Lösungen in All-IP-Netzen gewinnen konnten», betont Norbert Thewes, Leiter der Business Unit UC bei Herweck.