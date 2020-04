21.04.2020 | Hersteller

Henrik Schäfer wird Vertriebsleiter Consumer bei Microsoft

Henrik Schäfer ist der neue Microsoft-Vertriebsleiter Consumer für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Henrik Schäfer, zuletzt Leiter des Geschäftsbereichs Microsoft Surface Consumer und PC-Zubehör für Deutschland, Österreich und die Schweiz, weitet seinen Verantwortungsbereich aus: Als Senior Director Consumer Channel Sales DACH verantwortet er seit Anfang dieses Jahres neben Surface und PC-Zubehör auch die vertrieblichen Aktivitäten für Microsoft Office, Windows und Xbox im Consumer-Bereich. Schäfer kam Ende 2015 zu Microsoft Deutschland und habe in den vergangenen Jahren maßgeblich die starke Positionierung der Marke Surface sowie ein signifikantes Umsatz- und Marktanteilswachstum in der DACH-Region vorangetrieben, teilte Microsoft mit.

Vor seinem Einstieg bei Microsoft arbeitete Henrik Schäfer fünfzehn Jahre bei Sony Europe, zuletzt als Head of Marketing. In seiner neuen Funktion gehört er weiterhin dem Consumer Leadership Team an und berichtet direkt an Thomas Kowollik, General Manager DACH, Consumer Channel Sales & Marketing bei Microsoft Deutschland.