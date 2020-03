14.03.2020 | Hersteller

Heitkamp übernimmt Leitung des Consumer Channel Teams bei Eset

IT- Security-Hersteller Eset baut sein Engagement im Consumer-Segment weiter aus. Ab sofort verantwortet Stefan Heitkamp die Leitung des Geschäftsbereichs für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Ost-Westfale ist seit 2018 bei Eset als Channel Account Manager B2C tätig. In seiner neuen Position wird er an Holger Suhl, Country Manager DACH, direkt berichten. Gegen den allgemeinen Trend hätte der Anbieter sein Wachstum im vergangenen Jahr im B2C-Channel weiter forcieren können. «Die starken Veränderungen in der Branche eröffnen uns enorme Wachstumschancen. Deshalb optimieren wir unsere Strukturen, um noch effizienter am Markt agieren zu können», so Holger Suhl. Aus diesem Grund hätte das Unternehmen die Bereiche B2C-Retail und B2C-Channel zum Consumer Channel Team vereint.