Heiss wird EMEA-Chef von Xerox

Xerox ernennt Xavier Heiss zum EVP und President of EMEA Operations. Er berichtet an John Visentin, Vice Chairman und CEO von Xerox.

Xerox ernennt Xavier Heiss zum EVP und President of EMEA Operations. Er berichtet an John Visentin, Vice Chairman und CEO von Xerox. Heiss folgt auf Hervé Tessler, der Xerox Ende Februar in den wohlverdienten Ruhestand verlässt. Hervé blickt auf eine über 30 Jahre lange Karriere bei Xerox zurück. Bisher war Xavier Heiss als Controller und Chief Financial Officer für die Americas Operations von Xerox tätig. Er hatte verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Qualität, Unternehmenstransformation und Finanzen inne. Xavier leitete darüber hinaus als Chief Financial Officer die Finanzabteilung des europäischen Technologie Geschäfts und Shared Services von Xerox Europe in 16 Ländern.