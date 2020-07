09.07.2020 | Hersteller

Gregor Bieler verlässt Microsoft

Gregor Bieler, General Manager und Chef der Partnerorganisation One Commercial, wird Microsoft verlassen.

Gregor Bieler, General Manager und Chef der Partnerorganisation One Commercial, wird Microsoft verlassen, wie der Manager auf Linkedin bekannt gab. Mit «Mission accomplished: Zeit für den nächsten Schritt», verabschiedete sich Bieler von Microsoft-Partnern und Mitarbeitern. Seitdem Satya Nadella den CEO-Posten bei Microsoft übernommen hatte, habe der Konzern eine enorme Weiterentwicklung erlebt, betont Bieler. «Ich bin dankbar, dass ich diese Reise als Teil der Geschäftsleitung in Deutschland mitgestalten durfte. Es war eine faszinierende Zeit, die nun für mich zu Ende geht», so Bieler weiter. Zu seinem neuen Arbeitgeber wollte der Manager noch keine Angaben machen.

Gregor Bieler verantwortete ab dem 1. Oktober 2016 als General Manager das Mittelstands- und Partnergeschäft bei Microsoft Deutschland. Er gehörte zudem der Geschäftsleitung an und berichtete direkt an Deutschland-Chefin Sabine Bendiek. Davor leitete er als General Manager die Consumer Channels Group (CCG) des Anbieters. Vor seinem Eintritt bei Microsoft im Jahr 2014 leitete er als CEO die Unwire Group, ein Spezialist für Mobile Commerce, Mobile Payments und Online-Ticketing mit Sitz in Kopenhagen. Davor führten ihn Stationen als Chef von Logitech DACH, Paypal Deutschland und als Managing Director zu Telefonica O2.