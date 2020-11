13.11.2020 | Hersteller

Geuenich wird DACH-Chef von Check Point

Security-Spezialist Check Point überträgt die Verantwortung des wichtigen DACH-Marktes an Lothar Geuenich. In der Rolle des Regional Director Central Europe soll er die Geschäftsentwicklung vorantreiben, die Marktposition des Unternehmens stärken und das Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz beschleunigen.

Geuenich kennt die Cybersicherheitsindustrie bereits bestens aus seinen vorherigen Management-Stationen bei Mimecast, Vodafone Global Enterprise, BT oder Cisco.