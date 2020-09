04.09.2020 | Hersteller

Fujitsu-Partnertage erstmals virtuell

Die diesjährigen Fujitsu-Partnertage finden erstmals in ihrer fast 30-jährigen Historie als Online-Event statt.

Santosh Wadwa

Am 29. September 2020 findet der Fujitsu-Partnertag erstmals in digitaler Form statt. Auf dem Partnertag wird ein Programm aus Live-Vorträgen, Roundtables und On-Demand-Vorträgen präsentiert. Das diesjährige Motto der Partnertage lautet «Im Herzen ein Samurai. Vertrauen, Verantwortung, Fujitsu». Das Event beginnt um 13 Uhr und wird live aus dem Landschaftspark Duisburg übertragen. Der Nachmittag startet mit einem Management-Roundtable, bei dem alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, gemeinsam mit dem Fujitsu-Management zu diskutieren. Ab 16:30 Uhr will Channel-Chef Santosh Wadwa zum Nachdenken anregende Impulse mit seinem Vortrag zum Thema «Was bleibt, ist die Veränderung» setzen. Die Teilnehmer erwartet zudem eine Verlosung und als Überraschung ein «magischer» Ausklang mit einem Gastauftritt sowie ein gemeinsames Abendessen mit Fujitsu Livemusik.

«Besondere Zeiten benötigen besondere Aktionen. Auch in dieser außergewöhnlichen Zeit wollen wir mit unseren langjährigen Partnern eng in Kontakt bleiben. Auch wenn das aus Sicherheitsgründen persönlich nicht möglich ist, freuen wir uns, unsere Partner dennoch digital willkommen zu heißen und uns mit ihnen zu den neuesten Entwicklungen austauschen zu können», so Wadwa.