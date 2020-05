07.05.2020 | Hersteller

Fujitsu optimiert Bonusmodell für Partner

Santosh Wadwa

Partner von Fujitsu sollen von einem weiterentwickelten und optimierten Bonusmodell profitieren. Damit unterstütze man Partner in der Krise vollumfänglich, teilte der Hersteller mit. So gebe es für das im April begonnene Geschäftsjahr einen Flat-Bonus schon ab dem ersten Euro Umsatz sowie höhere Bonusprozente gegenüber dem Vorjahr. Zudem belohne Fujitsu die Partner mit einem zusätzlichen Performance-Bonus bei Wachstum zum Vorjahr. Dieses gelte für das gesamte Geschäftsjahr bis zum 31. März 2021. Die Boni sollen halbjährlich ausgeschüttet werden, sodass die Partner über eine entsprechend höhere Liquidität verfügen können. Durch die neue Regelung erhöhe sich sowohl die Planungssicherheit für die Betroffenen als auch die Möglichkeit zur Steigerung ihres Cashflows: Insgesamt könnten Fachhändler jetzt deutlich höhere Boni selbst im Falle einer geringeren Zielerfüllung durch die aktuell herausfordernden Marktgegebenheiten erreichen.

Eine weitere Maßnahme zur Belebung des Geschäfts sei die Möglichkeit, bereits ab einem Volumen von 3.000 Euro spezielle Projektpreise anzubieten und damit auch Kleinstaufträge zu unterstützen. In einigen Kundensegmenten bestehe zudem die Möglichkeit, Sonderkonditionen anzubieten. Produkte zu Demo- und Eigeninvestitionskonditionen zu erwerben, habe sich seit vielen Jahren bewährt. «Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unsere Partner zu unterstützen. Partnerschaft zeichnet sich vor allem dadurch aus, auch in schwierigen Zeiten Seite an Seite zu stehen. Deshalb bieten wir attraktive Unterstützungsmöglichkeiten und Maßnahmen an, um gemeinsam die Krise erfolgreich zu meistern. Die Neuerungen sollen den Partnern die Möglichkeit geben, ihr Kundengeschäft zu beleben und gleichzeitig ihre Potenziale fokussiert zu bündeln», so Santosh Wadwa, Head of Product Channel Sales, Central Europe bei Fujitsu.