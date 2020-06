08.06.2020 | Distribution

Führungswechsel bei zwei Business Units von Ingram Micro

Bei den Business Units Cyber Security und IBM von Ingram Micro gibt es einen Führungswechsel.

Mike Cramer

Broadliner Ingram Micro setzt auf zwei erfahrene Channel-Manager in neuen Führungsrollen: Mike Cramer gibt nach vielen Jahren die Leitung der IBM Business Unit ab und übernimmt den Ausbau der Cybersecurity-BU. Seine Nachfolge tritt Sandra Daikhi an, die nach gut zwei Jahrzehnten bei IBM die Perspektive von Hersteller- auf Distributorenseite verlegt. Cramer leitete nach vorherigen Stationen bei Actebis/Peacock und Tech Data bereits seit 2006 die IBM Business Unit bei Ingram Micro, die unter seiner Führung deutlich ausgebaut und 2014 um die Verantwortung für Lenovo-Datacenter erweitert wurde. Cramer berichtet direkt an Eric Gitter, Executive Director Cloud, Security & Software von Ingram Micro.

Daikhi war seit 1995 bei IBM Deutschland tätig und hat sich durch ihre Tätigkeit in Business Units wie Services, Marketing und Channel Sales ein breites Wissen über das gesamte Lösungsspektrum des Herstellers angeeignet. Seit 2010 war sie in führender Rolle im Geschäftspartnervertrieb tätig. Sie leitet nun bei Ingram als Senior Manager die Business Unit IBM. Das Thema Lenovo Datacenter wird künftig von Supervisor Simon Kiefl und seinem Team verantwortet. Der Schwerpunkt der Cybersecurity-BU soll im zweiten Halbjahr 2020 auf dem Ausbau der Services und Trainings liegen. Hierzu zählen eine Palette an Services wie Public Discovery oder Black Box Penetration Tests, die in Zusammenarbeit mit dem Center of Excellence in Utrecht aufgesetzt werden, sowie das Angebot allgemeiner Cyber Security Trainings. Das Solution Center wird gut ein Jahr nach seiner Eröffnung immer noch beständig erweitert: Auch europäische Ingram-Gesellschaften wie Holland oder Spanien nutzen das Test- und Demo-Lab in Dornach, um ihren Kunden umfassende Lösungen zu präsentieren. Parallel können deutsche Kunden über das Center auch Lösungen aus anderen Ländern zur Verfügung gestellt werden. Es soll nun als Hub ausgebaut werden, um Services aus den Centers of Excellence auf dem deutschen Markt datenschutzkonform anzubieten.