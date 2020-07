23.07.2020 | Hersteller

Hersteller

Fritsch verstärkt Wholesale-Geschäft von Nfon

Nfon, Cloud-PBX-Anbieter, strukturiert sein Wholesale-Geschäft neu. So wurde Jennifer Fritsch zum Teamlead Alliance Management in Deutschland ernannt.

Nfon, Cloud-PBX-Anbieter, strukturiert sein Wholesale-Geschäft neu. So wurde Jennifer Fritsch zum Teamlead Alliance Management in Deutschland ernannt. Sie soll künftig die gesamte Organisation im Headquarter intensiver auf diesen Bereich hin auszurichten. Fritsch, die damit in das Führungsteam Sales Germany der Nfon AG aufsteigt, ist seit fünf Jahren im Sales Team und zeichnet zuletzt für den Wholesale-Partner Telekom Business Solutions GmbH (ehemals T-Systems International GmbH) verantwortlich.

Neben dem Teamlead Alliance Management gehören zur Salesstruktur der Channel, der Direct Touch und die Inside Sales Teams für Reseller, Wholesale und Front Desk. Zusätzlich zur Teamlead-Position wird Jennifer Fritsch Thomas Muschalla in seiner Funktion als VP Sales Germany vertreten.